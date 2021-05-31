İpsizcambaz.com mobil uygulaması kullanıma sunulmaya hazırlanıyor
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İpsizcambaz.com mobil uygulaması kullanıma sunulmaya hazırlanıyor

İpsizcambaz.com mobil uygulaması kullanıma sunulmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

İpsizcambaz.com, mobil uygulamasını Google Play ve Apple Store'da kullanıcıların deneyimine sunmaya hazırlanıyor.

İpsizcambaz.com, mobil uygulamasını Google Play ve Apple Store'da kullanıcıların deneyimine sunmaya hazırlanıyor.

İpsizcambaz açıklamasına göre, kullanıcılar, İpsizcambaz'ın alışveriş tutkunlarına sunduğu indirimleri ve kampanyaları daha kolay takip edebilecek. App Store ve Google Play'den İpsizcambaz mobil uygulamasını indirerek her yerden hızlı ve güvenli şekilde alışveriş yapabilecek.

Elektronik, giyim, ev tekstili, anne-bebek, kişisel bakım ve kozmetik gibi birçok kategoride binlerce ürünü kullanıcılarına sunan İpsizcambaz, "İhtiyaçların kapına, indirimlerin cebine gelsin" mottosuyla indirimli ürünleri bildirimlerle kullanıcılara duyuracak. Kullanıcılar, kampanya ve indirimleri kolaylıkla takip edebilecek. Uygulamadan hızlıca sipariş verilebilirken, sipariş ve kargo takibi gibi işlemler kontrol edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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