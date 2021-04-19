İpsizcambaz.com'dan mağaza sahiplerine ücretsiz reklam imkanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İpsizcambaz.com'dan mağaza sahiplerine ücretsiz reklam imkanı

İpsizcambaz.com'dan mağaza sahiplerine ücretsiz reklam imkanı
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

İpsizcambaz.com, ürünlerini müşterileri ile buluşturmak isteyen mağaza sahiplerine ücretsiz reklam olanağı sunarak iş birliği imkanı tanıyor.

İpsizcambaz.com, ürünlerini müşterileri ile buluşturmak isteyen mağaza sahiplerine ücretsiz reklam olanağı sunarak iş birliği imkanı tanıyor.

Şirket açıklamasına göre, salgın sürecinde kısıtlamalar ile müşterilerine ulaşmakta zorluk çeken işletme sahiplerine satış imkanı sunan ipsizcambaz.com, işletme sahiplerine düşük komisyon oranları ile ürün satabilmeleri için imkan tanıyor.

Binlerce işletmenin mağaza açarak satış yaptığı İpsizcambaz'da, elektronik kategorisinde yüzde 8, diğer tüm kategorilerde ise yüzde 12 komisyon oranları ile mağaza sahipleri ürünlerini satabiliyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Ankara Hacettepe Teknokent yerleşkesindeki girişimci ekibin çalışmaları ile kurulan e-ticaret sitesi İpsizcambaz, alıcı, satıcı ve pazar yerini buluşturuyor.

İpsizcambaz, ürünlerini müşterileri ile buluşturmak isteyen mağaza sahiplerine ücretsiz reklam olanağı sunarak iş birliği imkanı tanıyor. Mağaza sahiplerini ürünleri ipsizcambaz.com üzerinden satışa sunmasının yanında aynı zamanda ücretsiz reklam iş birliği ile ürünlerini müşterilerine kolayca ulaştırabiliyor.

İşletmeler İpsizcambaz üzerinden mağaza açıp satış yapabilirken, ortak reklam iş birliği kampanyasından yaralanarak daha fazla müşteriye ulaşabiliyorlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İpsizcambaz.com'dan mağaza sahiplerine ücretsiz reklam imkanı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:04:14. #1.15#

title