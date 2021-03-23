ipsizcambaz.com'dan bahara özel indirim kampanyası
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ipsizcambaz.com'dan bahara özel indirim kampanyası

23.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:37
ipsizcambaz.com'dan bahara özel indirim kampanyası

Online alışveriş sitesi ipsizcambaz.com, bahar aylarına özel yüzde 70'e varan dev indirim kampanyasını duyurdu.

Online alışveriş sitesi ipsizcambaz.com, bahar aylarına özel yüzde 70'e varan dev indirim kampanyasını duyurdu.

ipsizcambaz.com'dan yapılan açıklamaya göre, "İndirimin Cambazları" kampanyası ile alışveriş tutkunları, uygun fiyata ev tekstili, moda, kişisel bakım, kozmetik, elektronik, giyim, bahçe gibi kategorilerdeki ürünlere sahip olabilecek. İndirimlerden mart, nisan ve mayıs ayları boyunca faydalanılabilecek.

Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, ev tekstili, erkek ve kadın giyim, anne-bebek ürünleri, ayakkabı, kozmetik gibi alanlardaki çok sayıda ürün için yüzde 70'e varan indirimler bulunuyor.

Kampanya kapsamında, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet gibi elektronik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler sunuluyor.

Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Dell, Asus ve Lenovo gibi markalarda kampanyalar devam ediyor. Ayrıca, telefon aksesuarları, bilgisayar yedek parçaları ve diğer elektronik ürünleri için de büyük indirimler bulunuyor.

Bahar ayları boyunca sürecek indirim günlerinde ev tekstili, aydınlatma, ev ve ofis mobilyaları, kırtasiye ve ofis ürünlerinde de indirimler yer alıyor. Ev dekorasyon ürünlerinde yüzde 50'ye, mobilyalarda yüzde 60'a, ev tekstili ürünlerinde ise yüzde 45'e varan indirimler sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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