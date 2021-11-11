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İpsizcambaz'a yabancı ortak

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
İpsizcambaz'a yabancı ortak

İSTANBUL (AA) –Yatırım bankacısı ve uluslararası fon yöneticisi Bart Gerard Turtelboom, İpsizcambaz'ın hissedarları arasına katıldı.

İSTANBUL (AA) – Yatırım bankacısı ve uluslararası fon yöneticisi Bart Gerard Turtelboom, İpsizcambaz'ın hissedarları arasına katıldı.

İpsizcambaz'dan yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve fon yönetimi alanında tanınan isim Turtelboom, İpsizcambaz'a yaptığı yatırımla şirketin ortakları arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turtelboom, e-ticaretin Türkiye'de büyüceğini belirterek, "Bu ortaklıkla beraber hem İpsizcambaz'ın büyüyeceğini hem de yurt dışındaki iş ortaklarımızın Türkiye'de iş yapmasının önünün açılacağını düşünüyorum. Türkiye gibi böylesine büyük bir pazarda güzel bir başlangıç yapmak heyecan verici." ifadelerini kullandı.

İpsizcambaz Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kurtoğlu ise Turtelboom'un kendilerine ortak olmasından mutluluk duyduklarını bildirdi.

Uluslararası kamuoyundaki ismin kendileriyle çalışmasının heyecan verici olduğunu vurgulayan Kurtoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bu süreçten heyecan duyuyorum. Bart'ın hedefimize güç katacağına inanıyorum. Hem Türkiye'deki hem de uluslararası fonların çoğu yöneticisi Bart'ı çok iyi biliyor. Çok önemli bir kariyere sahip. Bu sebeple bu ismin bizimle olması hem ülkemizdeki geliştirdiğimiz ürünün hem pazarlanmasına ve büyümesine katkı sağlayacak hem de ülkeye döviz girişine destek verecektir."

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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