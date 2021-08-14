İpsala ve Enez'in köylerinde Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
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İpsala ve Enez'in köylerinde Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

İpsala ve Enez'in köylerinde Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

İpsala ve Enez ilçesinin köylerinde sağlık çalışanları tarafından vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor.

İpsala ve Enez ilçesinin köylerinde sağlık çalışanları tarafından vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, köylerdeki aşı programlarının sürdüğü kaydedildi.

Yoğun bakımda kalan hastaların tamamına yakınının aşılarını olmayan vatandaşlardan oluştuğu aktarılan açıklamada, "Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen aşılarınızı olun. Kovid-19 pandemisini yenmenin en önemli silahı toplum geneli yapılacak aşılamadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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