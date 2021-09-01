İpsala Sınır Kapısında Türkiye'ye girişte PCR testi uygulaması
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İpsala Sınır Kapısında Türkiye'ye girişte PCR testi uygulaması

İpsala Sınır Kapısında Türkiye'ye girişte PCR testi uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'nin İpsala Sınır Kapısında, yurtdışından gelenlere sağlık ekiplerince PCR testi uygulaması yapılıyor.

Edirne'nin İpsala Sınır Kapısında, yurtdışından gelenlere sağlık ekiplerince PCR testi uygulaması yapılıyor.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında hudut kapılarından yurda giriş yapanların PCR testi zorunluluğu uygulaması devam ediyor. Uygulamada yurt dışından gelenlerin negatif test ibraz etme zorunluluğu var. 24 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantinaya alınıyor. Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Edirne Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya yerleştiriliyor. Sağlık ekipleri, Avrupa'dan gelenlerin en çok kullandığı sınır kapısı olan Kapıkule'den sonra İpsala Sınır Kapısında da çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

İpsala Sınır Kapısında Türkiye'ye girişte PCR testi uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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