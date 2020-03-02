İpsala Sınır Kapısı'nda 'Yunan askeri mülteci genci vurdu' iddiası
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İpsala Sınır Kapısı'nda 'Yunan askeri mülteci genci vurdu' iddiası

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti.

02.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:10
İpsala Sınır Kapısı'nda 'Yunan askeri mülteci genci vurdu' iddiası

Edirne'nin ilçesinde, 'a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Sınırda gerçekleşen silahlı müdahale sonrası 1 mülteci gencin boynundan vurularak öldüğü iddia edildi.

İddiaya göre, İpsala ilçesinden Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Sınırda gerçekleşen müdahalede açılan ateş sonrası Ahmet Abu Emad isimli mülteci gencin boynundan vurularak öldüğü iddia edildi.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Kaynak: İHA

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