10.08.2019 21:05

İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

EDİRNE - Tatilini bitirip gurbete geri dönenler ve Kurban Bayramını yurt dışında geçirmek için sınır kapılarına gelenler İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. 5 kilometreye varan araç kuyrukları meydana gelirken, kapıdan geçmek isteyenler saatlerce bekledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla sınır dışına çıkmak isteyen ve gurbete geri dönmek için İpsala Sınır Kapısı'nı tercih edenler sebebiyle sınır kapısında yoğunluk oluştu. Yurt dışına çıkmak için kuyrukta saatlerce bekleyen yolcular, yoğun sıcaklığa maruz kaldı. Sıcaktan en çok etkilenenler ise küçükler oldu, araçlardan çıkarılan minikleri aileleri sıcaktan korumaya çalıştı. Sınır kapısında yapılan inşaat çalışmaları sebebiyle araçlarında geçmeyi bekleyen yolcular bu yoğunluğun neredeyse her bayram yaşandığını, beklemeye alıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA