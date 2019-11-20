İpsala'nın kurtuluşu törenle kutlandı

20.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:58

İpsala'nın kurtuluşunun 97. yılı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanındaki düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Milli Mücadele dönemini canlandıran gösteri sunumunun ardından, halk oyunları ekibi yöresel oyunlar sergiledi.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından protokol üyelerinin katılımıyla İpsala Spor Kompleksinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA