İpsala Kaymakamlığı üreticileri saman balyası yangınlarına karşı uyardı Açıklaması

İpsala Kaymakamlığı vatandaşları saman balyası depolarında çıkan yangınlara karşı dikkatli olunması yönünde uyardı.

İpsala Kaymakamlığı vatandaşları saman balyası depolarında çıkan yangınlara karşı dikkatli olunması yönünde uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son günlerde Edirne genelinde depolanmış saman balyalarından kaynaklanan yangınların yaşandığı anımsatıldı.

Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle birkaç noktada yaşanan depolanmış saman balyası yangınlarının sebebinin genel olarak depolama alanlarındaki ısınabilirliği daha yüksek olan sac gibi çatı malzemelerinin yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle aşırı ısınması ve bunların balyalar ile teması nedeni ile çıktığı belirlenmiştir.

Üreticilerimizin, saman depolama alanlarında gerekli önlemleri almaları, samanlar ile çatı malzemeleri arasında gerekli mesafenin bırakılması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci