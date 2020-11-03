İpsala Kaymakamı Güngör sınır karakollarını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İpsala Kaymakamı Güngör sınır karakollarını ziyaret etti

03.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:58
İpsala Kaymakamı Güngör sınır karakollarını ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Yunanistan sınır hattındaki hudut karakollarını ziyaret etti.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Yunanistan sınır hattındaki hudut karakollarını ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, Garnizon Komutanı Binbaşı Engin Şahbaz ile Meriç Nehri boyunca 52 kilometrelik hudut hattında incelemelerde bulundu.

Sınır hattında yapılan çalışmaları inceleyen Güngör, karakol komutanlarından bilgi aldı.

Misafirperverliklerinden dolayı askeri birliklere teşekkür eden Güngör, Mehmetçik'e görevinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, koronavirüse yakalandı
Son dakika gündem: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, koronavirüse yakalandı
DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti
DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Osman Durmuş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Burak Özçivit İkbal Gürpınar
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İpsala Kaymakamı Güngör sınır karakollarını ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 14:02:04. #1.15#
title