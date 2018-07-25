İpsala Kaymakamı Bakan'dan Şehit Ailesine Ziyaret

İpsala Kaymakamı Süleyman Bakan, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Bakan, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri ile 1996 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mithat Elmas'ın İbriktepe köyünde yaşayan ailesine ziyarete bulundu.

Şehit ailesiyle görüşen Bakan, devlet olarak gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Bakan ve heyet üyeleri daha sonra bazı ihtiyaç sahibi vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.