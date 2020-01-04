İpsala Gümrük Kapısı'nda "güvercin" operasyonu
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İpsala Gümrük Kapısı'nda "güvercin" operasyonu

İpsala Gümrük Kapısı'nda 13 kafes içerisinde 235 canlı güvercin ele geçirildi.

04.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:42
İpsala Gümrük Kapısı'nda

'nda 13 kafes içerisinde 235 canlı güvercin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince 'dan gelen bir minibüs riskli bulundu. Aracın rutin gümrük kontrolü sırasında bagajında kafesler bulunduğu görüldü.

Aramada araç bagajında ele geçirilen 13 kafes içerisinde 235 canlı güvercin, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Sorumlular hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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