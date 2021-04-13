İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği vurgulandı.

İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilen açıklamada, "İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay