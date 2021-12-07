İpsala'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kumdere kavşağı yakınlarında B.A. idaresindeki 59 LC 025 plakalı otomobil ile M.Y'nin kullandığı 34 AC 8371 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada sürücü B.A. ile otomobildeki M.D. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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