İpsala'da "Yalnız Değilsiniz" projesiyle ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor
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İpsala'da "Yalnız Değilsiniz" projesiyle ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor

İpsala'da 'Yalnız Değilsiniz' projesiyle ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

İpsala ilçesinde yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların ev işleri, tadilat ve sosyal destek yardım çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla "Yalnız Değilsiniz" projesi başlatıldı.

İpsala ilçesinde yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların ev işleri, tadilat ve sosyal destek yardım çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla "Yalnız Değilsiniz" projesi başlatıldı.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında yardıma gereksinim duyan vatandaşların ihtiyaçları giderilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ekrem Güngör, sosyal devlet olmak ilkesi gereği vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını, daha mutlu ve huzurlu yaşam sürmelerine katkı sağlandığını bildirdi.

Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin belirlendikten sonra ekiplerin gerekli çalışmaları yaptığını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Bakıma muhtaç olan vatandaşlarımız insan onuruna yakışır şekilde yaşama haklarına sahiptir. Bu proje ile yaşlı, engelli ve muhtaç bireylerimizin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı kalması kapsamında temizlik işlerinin yanı sarı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ailelerin ihtiyaçları ve sorunları çözülecektir.

Kaymakamlık bünyesinde yer alan tüm kamu kurumları, sağlık personelimiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız, 'Yalnız Değilsiniz' diyerek onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Projemize katkı sağlayan mütevelli heyet üyelerine vakıf müdürümüz ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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