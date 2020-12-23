İpsala'da tırların dorsesinde 12 sığınmacı yakalandı
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İpsala'da tırların dorsesinde 12 sığınmacı yakalandı

23.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:52
İpsala'da tırların dorsesinde 12 sığınmacı yakalandı

İpsala'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan sığınmacılar yakalandı.

İpsala'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan sığınmacılar yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yurt dışına çıkmak için İpsala Sınır Kapısı önünde sırada bekleyen iki tırın dorsesinde arama yaptı.

Aramada, dorse içerisinde yüklerin arasında saklanan 5'i kadın, 12 sığınmacı yakalandı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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