İpsala'da salgınla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
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İpsala'da salgınla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

İpsala'da salgınla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

İpsala ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İpsala ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonundaki salgın denetim ekipleri ilçe genelinde bulaşın önlenmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Ekipler, ilçe merkezi, belde ve köylerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere, iş yeri, kamu kurumu ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.

Salgınla mücadelenin rehavete kapılmadan süreceği aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz sürekli sahada. Gerekli uyarıları yapıyor, bilgilendiriyor ve denetleme çalışması yapıyor. Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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