İpsala'da salgınla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

İpsala'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonunda çalışmaların ilçe merkezi, belde ve köylerde titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

İşyerlerinde, toplu kullanım alanlarında kaymakamlık ve belediye ekiplerince yapılan denetim, temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Sevgili İpsalalılar salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar