İpsala'da salgınla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İpsala'da salgınla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

16.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:46
İpsala'da salgınla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

İpsala'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

İpsala'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonunda çalışmaların ilçe merkezi, belde ve köylerde titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

İşyerlerinde, toplu kullanım alanlarında kaymakamlık ve belediye ekiplerince yapılan denetim, temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Sevgili İpsalalılar salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Rasim Öztekin Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İpsala'da salgınla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:46:48. #1.14#
title