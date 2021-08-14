İpsala'da öksüz ve yetim çocukların doğum günü kutlandı
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İpsala'da öksüz ve yetim çocukların doğum günü kutlandı

İpsala'da öksüz ve yetim çocukların doğum günü kutlandı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

İpsala Kaymakamlığınca başlatılan "Bizim Çocuklarımız" projesi kapsamında öksüz ve yetim çocukların doğum günü kutlandı.

İpsala Kaymakamlığınca başlatılan "Bizim Çocuklarımız" projesi kapsamında öksüz ve yetim çocukların doğum günü kutlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ün eşi Seda Güngör, SYDV Müdiresi Birsen Kötülüketmez ve proje ekibi tarafından ev ziyaretleri yapılarak öğrencilere hediyeler verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Güngör, öksüz ve yetim çocukların ihtiyaçları ile ilgili çalışmalar yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar sonrası öğrencilerimizin ihtiyaçları evlere gidilerek tespit edildi. Genel olarak öksüz ve yetim çocuklarımızın oda takımı, masa, sandalye, yatak, dolap ihtiyaçları olduğunu belirledik. Çocuklarımızın daha rahat ortamlarda çalışmalarına imkan sağlamak için onlara daha önce oda takımı aldık ve evlere dağıttık bu takımları ihtiyaç tespit ettikçe dağıtmaya da devam ediyoruz ve hatıra kalması için öğrencilerimize de bir mektup yazdık. Bunun yanında bu öğrencilerimizin doğum günlerini tespit ederek bu özel günlerini evlerine giderek kutluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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