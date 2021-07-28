İpsala'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

İpsala'da salgın denetim ekiplerince ilçe merkezi, belde ve köylerde Kovid-19 tedbirleri denetledi.

İpsala'da salgın denetim ekiplerince ilçe merkezi, belde ve köylerde Kovid-19 tedbirleri denetledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör koordinasyonundaki ekibin toplu kullanım alanlarında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Ekiplerin işyerlerinde tedbirler konusunda vatandaşları bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaymakamlık ve belediyelerimizin teknik personellerince yapılan denetim, temizlik ve ilaçlama faaliyetleri aralıksız devam ediyor. İlçe salgın denetim ekiplerimiz sürekli sahada, uyarıyor, bilgilendiriyor, denetliyor, dezenfekte ediyor.

Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci