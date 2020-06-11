İpsala'da kedi ve köpeklerin ölüm nedeni fare zehriymiş
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İpsala'da kedi ve köpeklerin ölüm nedeni fare zehriymiş

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, çok sayıda kedi ve köpeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, kediye yapılan nekropside fare zehri tespit edildi.

İpsala'da kedi ve köpeklerin ölüm nedeni fare zehriymiş
11.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:41

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, çok sayıda kedi ve köpeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, kediye yapılan nekropside fare zehri tespit edildi.

İpsala'nın Köprü Mahallesi'nde, son günlerde evlerde beslenen ve sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler zehirlendi. Mahallenin 8 ve 9 No'lu sokağında yoğunlaşan hayvanların öldürülmesi, ilçede üzüntü ve endişeye neden oldu. İlçede sokak üzerinde 4 kedi ve 3 köpek, zehirlenmiş bulundu. 8 kedi ve 1 köpeğin de kayıp olduğu iddia edildi. Mahalleli, hayvanların öldürülmesi üzerine harekete geçerek kaymakamlık, belediye ve emniyete başvurup, sorumlularının bulunmasını istedi. Devreye giren Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de incelemenin ardından bazı hayvan ölülülerini, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi. Nekropsi raporunda yer alan bilgilere göre, kedide fare zehri kalıntıları bulundu.İpsalalı hayvansever Hüseyin Bülbül, yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, sorumluların en kısa sürede belirlenerek, cezalandırılmasını istedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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