İpsala'da "İyi ki Doğdun Bebek Projesi" başlatıldı
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İpsala'da "İyi ki Doğdun Bebek Projesi" başlatıldı

İpsala'da 'İyi ki Doğdun Bebek Projesi' başlatıldı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, ilçede yaşayan gelir seviyesi düşük ailelere yönelik "İyi ki Doğdun Bebek" projesi başlatıldı.

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, ilçede yaşayan gelir seviyesi düşük ailelere yönelik "İyi ki Doğdun Bebek" projesi başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, projenin İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Kaymakam Ekrem Güngör'ün başkanlığında ve Vakıf Mütevelli Heyeti'nin kararları doğrultusunda hayata geçirildiği belirtildi.

İpsala'da yaşayan ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında şartları tutan yeni doğum yapmış ailelere, bebeğin her türlü ihtiyacını giderecek şekilde içerisinde 18 parça üründen oluşan bebek paketi yardımı yapılmasına başlandığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca doğum yapan ailelere uzman personel tarafınca bebek bakımı ve sağlığı hakkında bilgi verilmektedir. Başvurular İpsala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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