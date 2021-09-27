İpsala'da ihtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz çeyiz paketi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İpsala'da ihtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz çeyiz paketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İpsala'da ihtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz çeyiz paketi

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan "Mutluluğunuz daim olsun" projesi kapsamında evlenecek çiftlere çeyiz paketi veriliyor.

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan "Mutluluğunuz daim olsun" projesi kapsamında evlenecek çiftlere çeyiz paketi veriliyor.

İpsala Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, gelir seviyesi düşük durumda olup, yeni evlenen çiftlere kurdukları aile birliğine maddi ve manevi olarak destek olmak, en güzel ve en mutlu günlerinde devlet olarak da yanlarında olmak amacıyla vakfımızca 14 üründen oluşan çeyiz paketi hediyesi verilmektedir. Şartları tutan yeni evli çiftlerimizin başvuruları vakfımız tarafından alınmaktadır" denildi.

Evlenen çiftlere mutluluklar dileyen Kaymakam Ekrem Güngör, "Tüm yeni çiftlerimize 'hayırlı olsun, mutluluğunuz daim olsun' diyoruz. Projede emeği geçenlere de ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi. - EDİRNE

İpsala'da ihtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz çeyiz paketi

İpsala'da ihtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz çeyiz paketi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Abdullah Öcalan Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Şenol Güneş Seda Sayan Oğuzhan Koç
Spor Balotelli Salih Uçan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İpsala'da ihtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz çeyiz paketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 12:41:47. #1.12#