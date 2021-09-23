İpsala'da feci kaza: 1 ölü - Haberler
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İpsala'da feci kaza: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İpsala'da feci kaza: 1 ölü

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir otomobil, gümrük kapısı kuyruğunda bekleyen tıra arkadan çarptı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde bir otomobil, gümrük kapısı kuyruğunda bekleyen tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Keşan-İpsala yolunda, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan İpsala istikametine giden 38 yaşındaki Mustafa Başaran idaresindeki 22 AAS 536 plakalı otomobil, İpsala Kumdere kavşağını geçtikten sonra, gümrük kapısı kuyruğunda bekleyen VA 0338 AB Makedonya'da plakalı bir tır dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

Kaza üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Otomobil sürücüsün yanına giden sağlık görevlileri sürücü Başaran'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bir kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

İpsala'da feci kaza: 1 ölü

İpsala'da feci kaza: 1 ölü

İpsala'da feci kaza: 1 ölü

İpsala'da feci kaza: 1 ölü

İpsala'da feci kaza: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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