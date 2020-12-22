İpsala'da ev ziyaretleri Kovid-19 vakalarını artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İpsala'da ev ziyaretleri Kovid-19 vakalarını artırdı

22.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:39
İpsala'da ev ziyaretleri Kovid-19 vakalarını artırdı

İpsala ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ev ziyaretleri nedeniyle arttığı bildirildi.

İpsala ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ev ziyaretleri nedeniyle arttığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son günlerde ülkenin her köşesinde olduğu gibi ilçede de Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği belirtildi.

Artış verilerine bakıldığında ev ziyaretlerinden dolayı Kovid-19'a yakalanma oranının gittikçe arttığı aktarılan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Komşu ziyareti yapmayalım ve misafir de kabul etmeyelim. Zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmeyelim. Ziyaret ve gezilerimizi erteleyelim. Evlerimizi ve işyerlerimizi her gün belirli aralıklarla havalandıralım. Evlerde tertip edilen gün, taziye, kız isteme, nişan vb. etkinlikleri kesinlikle yapmayalım."

Açıklamada, ekiplerin vatandaşları tedbirler konusunda sık sık bilgilendirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Donald Trump Özlem Zengin Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Coşkun Sabah Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İpsala'da ev ziyaretleri Kovid-19 vakalarını artırdı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:42:26. #1.14#
title