İpsala'da ev ziyaretleri Kovid-19 vakalarını artırdı

İpsala ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ev ziyaretleri nedeniyle arttığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son günlerde ülkenin her köşesinde olduğu gibi ilçede de Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği belirtildi.

Artış verilerine bakıldığında ev ziyaretlerinden dolayı Kovid-19'a yakalanma oranının gittikçe arttığı aktarılan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Komşu ziyareti yapmayalım ve misafir de kabul etmeyelim. Zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmeyelim. Ziyaret ve gezilerimizi erteleyelim. Evlerimizi ve işyerlerimizi her gün belirli aralıklarla havalandıralım. Evlerde tertip edilen gün, taziye, kız isteme, nişan vb. etkinlikleri kesinlikle yapmayalım."

Açıklamada, ekiplerin vatandaşları tedbirler konusunda sık sık bilgilendirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci