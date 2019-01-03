İpsala'da Erkek Cesedi Bulundu

Edirne'nin İpsala ilçesinde erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Yenikarpuzlu köyü yakınlarında arazide ceset gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde kimlik bulamadı.



Yurt dışına gitmeye çalışan bir düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendirilen ceset, incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Geçen yıl sınır köyünde 4 ceset bulunmuştu

Edirne'de geçen yıl aralık ayında farklı sınır köylerinde 4 düzensiz göçmenin cesedi bulunmuş, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte ölümlerin donma sonucu gerçekleştiği belirlenmişti.

Kaynak: AA