İpsala'da çeltik tohumları toprakla buluştu İpsala ilçesinde dönemin ilk çeltik ekimi düzenlenen törenle yapıldı.

İpsala ilçesinde dönemin ilk çeltik ekimi düzenlenen törenle yapıldı.

İpsala Kaymamamı Enis Aslantatar, törende yaptığı konuşmada, çeltik ekiminin tüm ülkeye ve yetiştiricilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çiftçi Hasan Yavaş ise dönemin ilk çeltik ekimini yaptıklarını belirterek "2020 Çeltik ekim sezonuna başladık. Dünyanın zor bir süreçten geçtiği bugünlerde üretimin önemi bir kez daha anlaşıldı. Geleceğimiz için ülkemiz için üretim yapmaya devam edeceğiz. İnşallah kazasız belasız bir sezon geçiririz. Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından kaymakam Aslantatar, çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu.

Törene, İpsala Tarım ve Orman İlçe Müdürü Olcay Karbuz ve İpsala Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar da katıldı.

Kaynak: AA