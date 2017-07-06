İpsala'da 600 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

EDİRNE'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR"da şüphe üzerine yapılan aramada, 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis yetkilileri, ele geçirilen uyuşturu hapların değerinin 18 milyon TL olduğunu bildirdi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Irak'a transit tekstil ürünü taşıyan M.K.'nın kullandığı TIR, şüphe üzerine gümrük memuru tarafından X- Ray taramasına sevk edildi.



Tarama sırasında TIR'ın yürür vaziyetteki 2 lastiğinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine harekete geçen İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından aracı detaylı arama hangarına yönlendirdi. Narkotik dedektör köpeği 'Tina'nın da getirildiği katıldığı aramada, dedektör köpeğin de yoğunluk tespit edilen lastiklere aşırı tepki vermesi üzerine lastikler kesilerek açıldı. Burada, 76 adet şeffaf poşet içerisine gizlenmiş yaklaşık 150 kilo ağırlığında 600 bin hap ele geçirildi. Narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analiz sonucunda, paketler içerisindeki hapların uyuşturucu maddelerden ecstasy olduğu tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin ise 18 milyon TL. olduğu belirtildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, uyuşturucu ve TIR'a el konuldu. Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili soruşturma sürüyor. - Edirne