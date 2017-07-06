İpsala'da 600 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hollanda'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen, Irak'a transit olarak tekstil ürünü taşıyan M.K. idaresindeki tır, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi.



Taramada, aracın yürür vaziyetteki iki lastiğinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine arama yapıldı.



Narkotik dedektör köpeği Tina'nın aşırı tepki verdiği lastiklerde, 76 şeffaf poşet içine gizlenmiş yaklaşık 150 kilogram ağırlığında 600 bin adet uyuşturucu hap bulundu.



Uyuşturucu haplara ve araca el konuldu.



Gözaltına alınan sürücü M.K. adliyeye sevk edildi.