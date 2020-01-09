İpsala'da 177 kilogram esrar ele geçirildi

09.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:14

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 177 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığınca yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, gümrük kapısına gelen araçları risk analizine tabi tuttu. Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı bir tır riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada, A4 kağıdı cinsi eşya yüklü olduğu beyan edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araç, detaylı kontroller için arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin kontrol sırasında aracın dorsesine tepki vermesi üzerine buradaki tahta çıtalar söküldü.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan incelemede 64 tahta çıtanın içinin oyularak zula tabir edilen gizli bölmelerin oluşturulduğu, bu bölmelerin içine her çıtada 5'er paket olmak üzere toplam 320 paket yerleştirildiği tespit edildi. Uyuşturucu test cihazıyla yapılan analizde, paketlerin içindeki 177 kilogram maddenin esrar olduğu saptandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA