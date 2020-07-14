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İpotekli konut satışları yıllık yüzde 1,286.9 arttı

Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları, kredi faizlerindeki büyük düşüşün desteğinde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,286.9 artarak, 101 bin 504 adete yükseldi.

İpotekli konut satışları yıllık yüzde 1,286.9 arttı
14.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:20

Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları, kredi faizlerindeki büyük düşüşün desteğinde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,286.9 artarak, 101 bin 504 adete yükseldi.

Böylece, yıllık bazda yüzde 209.7 artarak 190 bin 12'ye yükselen toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 53.4 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ipotekliler dışındaki diğer konut satışları Haziran ayında Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.8 artarak 88 bin 508'e yükseldi.Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Haziran'da yıllık bazda yüzde 152.0 artarak 58 bin 632'ye yükseldi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.9 oldu.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları da Haziran'da yıllık bazda yüzde 244.9 artarak 131 bin 380'e çıktı.TÜİK verilerine göre, konut satışları Ocak-Haziran döneminde yüzde 23.5 artışla 624 bin 769 düzeyine yükseldi. Ocak-Haziran döneminde ipotekli konut satışı yüzde 221.4 artarak 266 bin 374 düzeyine yükselirken, diğer satış türlerinde ise yüzde 15.3 azalarak 358 bin 395 adete indi.Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 4.1 azalarak 197 bin 722'ye inerken, ikinci el konut satışları da yüzde 42.5 artarak 426 bin 997 adete çıktı.Yabancılara yapılan konut satışları da Haziran'da yıllık bazda yüzde 38.1 azalarak 1,664 düzeyine geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2020'de ilk sırayı 730 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 277 konut satışı ile Antalya, 180 konut satışı ile Ankara, 65 konut satışı ile İzmir ve 57 konut satışı ile Mersin izledi.Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları da bir yıllık bazda yüzde 28.5 azalarak 14 bin 262'ye indi.

Haziran ayında İran vatandaşları Türkiye'den 398 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 257 konut ile Irak, 78 konut ile Çin, 70 konut ile Azerbaycan ve 63 konut ile Rusya Federasyonu izledi. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

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