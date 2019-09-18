İpotekli konut satışları ağustos'ta yıllık yüzde 168 yükseldi

18.09.2019 10:23

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 artarak 110 bin 538 adete, aynı dönemde ipotekli konut satışları da yüzde 168 artarak 34 bin 148 adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ipotekli (kredili) konut satışları da aynı dönemde yüzde 168 artarak 34 bin 148 adete ulaştı ve toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 30.9 oldu. Bu dönemde diğer konut satışları, yüzde 17.3 düşüşle 76 bin 390 indi.

İlk defa satılan konut sayısı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 azalarak 40 bin 634'e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 36.8 oldu. İkinci el konut satışları Türkiye genelinde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 artarak 69 bin 904'e yükseldi.

Buna karşılık, yabancılara yapılan konut satışları Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 azalarak 3 bin 604'e adete geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1,549 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 656 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Bursa, 213 konut satışı ile Ankara ve 169 konut satışı ile Yalova izledi.

Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 675 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 469 konut ile İran, 212 konut ile Rusya Federasyonu, 159 konut ile Kuveyt ve 149 konut ile Almanya izledi. (Grafik)

Kaynak: DHA