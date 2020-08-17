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İpotekli konut satışı 7 ayda 400 bin adede yaklaştı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ipotekli konut satışlarının yılın 7 ayında yüzde 313,9'luk artışla 397 bin 95'e ulaştığını bildirdi.

İpotekli konut satışı 7 ayda 400 bin adede yaklaştı
17.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:54

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ipotekli konut satışlarının yılın 7 ayında yüzde 313,9'luk artışla 397 bin 95'e ulaştığını bildirdi.

Elmas, TÜİK'in temmuz ayı konut satış istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay 2019'un aynı dönemine göre yüzde 124,3 artışla 229 bin 357 konutun el değiştirdiğini hatırlattı.

İpotekli konut satışlardaki yüzde 900'lük artışa değinen Elmas, "Ocak-temmuz döneminde ipotekli konut satışı yüzde 313,9 artarak 397 bin 95 oldu. Toplam konut satışları içindeki ipotekli satışların payı da ilk 7 ayda yüzde 57'ye yükseldi." açıklamasında bulundu.

Elmas, geçen ay ilk kez satılan konut sayısının 67 bin 937'ye, ikinci el sayısının ise 161 bin 420'ye yükseldiğini kaydederek, ilk el satışların ikinci elin gerisinde kalmaya devam ettiğini aktardı.

"Deprem gerçeğini unutmamalıyız"

Altan Elmas, bugün 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, deprem gerçeğinin unutulmaması ve halkın sıfır konutlara yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Önceki yıllarda 1 milyonun üzerinde alınan yeni ruhsatın aksine 2020'nin ilk yarısında alınan ruhsat sayısının tüm Türkiye'de 212 bin 231 olarak gerçekleştiğini kaydeden Elmas, bir yandan stoklar erirken, diğer yandan yeni ruhsat alımında düşüş trendinin devam ettiğini anlattı.

Elmas, pandemiyle birlikte konutta biriken talebin kamu bankalarının faiz indirimi ve kampanyalarla ivmelendiğini belirterek, "Bu süreçte iki ayda 420 bin civarında konut satıldı. Sektörde yaşanan V şeklindeki yükseliş zirve yaparak tarihi rekor kırdı." açıklamasında bulundu.

"Faizlerin yükselmesi üretimi ve satışı etkiliyor"

Altan Elmas, faizlerin yükselmesinin her sektörde olduğu gibi konutta da hem üretimi hem de satışı etkilediğini kaydederek, "Hatta en çok konutu etkiliyor diyebiliriz. Faizler yüzde 1'in altındayken satışlar hızlanıyor. Konut alıcılarının uzun vadeli borçlanabilmeleri ve satışların devam edebilmesi için faizler yüzde 1'in altında kalmalı." ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada piyasa faizlerinin yüzde 1,05'ler ve yüzde 0,99'lar civarında olduğunu kaydeden Elmas, şu bilgileri verdi:

"Kamu bankaları ise birinci el için faizleri 0,87'de tutmaya devam ediyor. Nispeten birinci el biraz daha avantajlı. Birinci el konutlardan faizin yüzde 1'in altında kalması durumunda ağustosta da 140-150 bin civarı bir satış rakamı bekliyoruz. Yıl sonuna kadar da konut satışlarının belli bir ivmeyle devam edeceğini öngörüyoruz. Birinci el satışlarda yıl sonuna kadar konut kredisinin aylık 0,70'li seviyelerde olmasını talep ediyoruz."

Kaynak: AA

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