İplikten Tüketiciye Kadar Her Aşamada Burden İpek

Burden İpek firma yetkilisi Yaşar Ala , "Bursa ve İstanbul'da merkezlerimiz var. Bu merkezlerde üretimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Muhafazakar modanın gelişmesiyle biz de daha fazla kendimizi geliştiriyoruz. Bu gelişim bizlerin yeni modeller yeni kumaşlar üretmesine katkı sağlıyor. İhracat yaparak ülke ekonomimize de katkı sağlıyoruz. Arap pazarında yoğunluk olmasına rağmen Avrupa ve Asya pazarında da müşterilerimiz var. İplikten tüketiciye kadar perakende satış noktalarımızla hizmet sunuyoruz." dedi.

"EN KALİTELİ ÜRÜNÜ YAPMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Ala, "Ürünlerimizin tercih edilmesi ve kullanılması bizi oldukça heyecanlandırıyor. Bizde bu şevkle daha kaliteli üretim yapıyoruz. Yeni modeller, yeni tasarımlar ve yeni kumaşlar için daha çok çalışıyoruz. 70 kişilik çalışan ekibimizle kocaman bir aile gibi çalışıp her alanda birbirimizi destekliyoruz. En iyi en kalite ürünü yapmak için daha fazla çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

"BİZİM İŞİMİZDE SEVGİMİZ VAR"

Yaşar Ala, "Krep, şifon, polyester grup, pamuk ve ipek gruplarından oluşan ürün çeşitlerimiz var. Polyester grupta öncü firmalardan biri olmayı başardık, ipek grubunda yeni üretime geçmemize rağmen orada da bir kalitenin üstüne çıktık. İşte bu azimle ve inançla çalışarak 150'ye yakın ürün çeşidi üretimi yapıyoruz. Biz ürünlerimizi severek yapıyoruz. Kozadan ipliğe dönüşene kadar yaşanan süreçte bizim ortaya koyduğumuz sevgimiz var, işimize olan bir sevgimiz var. İşte bu bizi diğer firmalardan bir adım öne çıkartıyor. Müşterilerimiz bizlere internet sitemizden ulaşabilirler.Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edip ürün çeşitlerimizi görebilirler." şeklinde konuştu.