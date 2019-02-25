"İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar"
İstanbul Modern'in "İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar" sergisi, tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 uluslararası sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşuyor.
İstanbul Modern'in "İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar" sergisi, tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 uluslararası sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşuyor.
Kaynak: Dunya.com