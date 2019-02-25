"İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar"

İstanbul Modern'in "İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar" sergisi, tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 uluslararası sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşuyor.

İstanbul Modern'in "İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar" sergisi, tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 uluslararası sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşuyor.

Kaynak: Dunya.com

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