İplik yüklü TIR kavşakta devrildi KARABÜK'te, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi.

KARABÜK'te, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kardemir kavşağında meydana geldi. Özbekistan uyruklu Rasulbek Sharıpov (33) yönetimindeki 95881UAA plakalı iplik yüklü TIR, kavşaktan döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, TIR vinçle yol kenarına çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutularak, yol trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA