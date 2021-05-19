İplik fabrikasında yangın çıktı
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İplik fabrikasında yangın çıktı

İplik fabrikasında yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de bir iplik fabrikasında yangın çıktı.

Denizli'de bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Honaz ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iplik fabrikasında bir anda alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Jandarma ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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