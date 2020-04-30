İplik fabrikasında yangın
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İplik fabrikasında yangın

İplik fabrikasında yangın
30.04.2020 22:14 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:16

Gaziantep'teki bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'teki bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

1. Organize Sanayi Bölgesi Vali Muammer Güler Bulvarı'nda faaliyet gösteren iplik fabrikasında ham maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerini soğutma çalışması sürüyor.

İplik fabrikasında yangın

Kaynak: AA

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