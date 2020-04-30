İplik fabrikasında korkutan yangın
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İplik fabrikasında korkutan yangın

İplik fabrikasında korkutan yangın
30.04.2020 22:23 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:24

İplik fabrikasında korkutan yangın Gaziantep'te bulunan bir iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İplik fabrikasında korkutan yangın

GAZİANTEP - Gaziantep'te bulunan bir iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep akşam 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasının ham madde bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikaya yayılırken, yangını gören fabrika çalışanları alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına mudahale ederek, alevleri kisa surede söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İplik fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İHA

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