İplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi
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İplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

- İplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik fabrikasının depo kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

- İplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

DENİZLİ - Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik fabrikasının depo kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, Honaz ilçesi Organize Sanayi Bölgesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikanın depo kısmında çıkan yangına 5 itfaiye aracı ve 15 personelle müdahale edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen 4 işçi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi
İplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi
İplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi
İplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

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