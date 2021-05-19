Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasının ham madde deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasının ham madde deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasının ham madde deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 18 itfaiye eri, 6 itfaiye aracıyla yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangında fabrikanın deposunda hasar oluştu.

Yangının çıktığı anlarda fabrikada bulunan 4 işçi, dumandan etkilendi. İşçiler ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cansu Dere Deniz Çakır Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Hakan Arslan Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 18:17:25. #1.11#

title