İpini Keserim sunucusu kimdir? Tiktok fenomeni Alper Rende kimdir?
Sosyal medya uygulaması TikTok'da yaptığı paylaşımlarla gündem olan Alper Rende, İpini Kesen programı ile merak konusu oldu. Peki, İpini Keserim sunucusu Tiktok fenomeni Alper Rende kimdir?
Sosyal medya kullanıcıların ilgi odağı olan İpini Keserim, detayalar ile merak edildi. Peki, İpini Keserim sunucusu kimdir? Tiktok fenomeni Alper Rende kimdir? İşte merak edilen soruların cevapları…
İPİNİ KESERİM SUNUCUSU TİKTOK FENOMENİ ALPER RENDE KİMDİR?
1995'te İmzitTe doğan Alper Rende, aslen Mardinlidir. İstanbul, Beykent Üniversitesi Mühendislik fakültesinde yazılım mühendisliği bölümünde eğitim almıştır. Alper Rende, özellikle babası ile birlikte çektiği videolarınıVine'ye yükleyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Müzikle de ilgilenen Rende, Nesil" adlı rock grubunda davul çalmıştır.
Alper Rende, 2016 yılında Deniz Denizciler'in yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı "Türk Lokumu" adlı sinema filminde oynadı.
Alper Rende TikTok paltformunda yayınladığı İpini Keserimprogramı ile dikkatleri üzerine çekmiştir.
Filmleri ve Dizileri :
2017 - Çılgın Kolej (Sinema Filmi)
2017 - OHA Diyorum (Alper) (Sinema Filmi)
2015 - Türk Lokumu (Sinema Filmi)