İpini Keserim sunucusu kimdir? Tiktok fenomeni Alper Rende kimdir?

Sosyal medya uygulaması TikTok'da yaptığı paylaşımlarla gündem olan Alper Rende, İpini Kesen programı ile merak konusu oldu. Peki, İpini Keserim sunucusu Tiktok fenomeni Alper Rende kimdir?