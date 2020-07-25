İpi kopunca düşen Türk bayrağı duyarlı vatandaş tarafından kaldırıldı
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İpi kopunca düşen Türk bayrağı duyarlı vatandaş tarafından kaldırıldı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde yere düşen Türk bayrağı, duyarlı bir vatandaş tarafından yerden kaldırıldı.

İpi kopunca düşen Türk bayrağı duyarlı vatandaş tarafından kaldırıldı
25.07.2020 22:43 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:46

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde yere düşen Türk bayrağı, duyarlı bir vatandaş tarafından yerden kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayın ardından Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, duyarlı vatandaşı aradıklarını, kendisine teşekkür etmek istediklerini açıkladı. 

15 Temmuz darbe girişiminde, şehit olan ve yaralanan vatandaşların anısına, 14 Temmuz günü saat 14.00'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde açılan reflektörlü Türk bayrağı ipinin kopması sonucu yere düştü. Bu sırada olay yerinden geçen ve durumu gören duyarlı bir vatandaş bayrağı tekrar göndere çekti. O anlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

Görüntüleri izleyen Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "Kurumumuzun bahçesinde bulunan bayrağımız ipin kopması sebebiyle düşmüştür. Duyarlı bir vatandaşımız bayrak inmez diyerek bayrağımızın düştüğünü görüp hemen müdahale etmiş ve bayrağı tekrar ait olduğu yere yani başımızın üstüne geri çekmiştir. İşte bu devlet ve bayrak, o yüzden başımızın üstünde sonsuza dek duyarlı vatandaşlarımız sayesinde dalgalanacaktır" dedi.

Milas Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce duyarlı vatandaşın arandığı ve kendisine teşekkür edileceği bildirildi.


Kaynak: DHA

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