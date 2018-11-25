İphone Xs Türkiye Satış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

iPhone Xs ve iPhone Xs Max Türkiye Satış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu



Apple iPhone'un yeni modellerini Black Friday Sürprizi yaparak; 4 Aralık Tarihinden itibaren satış sunacağını açıkladı. Türkiye fiyatları merakla beklenen yeni iPhone modellerinin tüketiciden nasıl bir ilgi göreceği merak konusu…

Buna göre iPhone Xs 9899TL satış fiyatı ile 4 Aralık'tan itibaren satışa sunulacak.

Gözümüzü Kara Cuma alışveriş çılgınlığına çevirdiğimiz şu günlerde, bir çok ülkede indirimlere giden Apple, sürpriz bir şekilde Türkiye pazarındaki satış fiyatlarını ortaya çıkardı. Apple'ın yurtdışında bu yılın eylül ayında satışa sunduğu yeni iPhone modeller, iPhone Xs ve iPhone Xs Max'in Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ve fiyatı belli olmuş oldu.

Ön siparişleri bugünden itibaren alınmaya başlayan iPhone Xs modelleri 4 Aralık'tan itibaren piyasaya sunulacak.

5.8 inçlik ekranlı iPhone Xs, altın, gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerle satışa sunulacak ve 64 GB'lik iPhone Xs Türkiye fiyatı 9899 TL; 6.5 inçlik iPhone Xs Max ise Türkiye'de 10999 TL olacak.

512GB iPhone Xs Max modeli 13999 TL olacak.