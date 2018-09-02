İphone Xs, Daha Büyük Ekran ve Altın Kaplamalı Gelebilir

iPhone XS'in Sızdırılmış Görüntüleri, Daha Büyük Ekranı ve Altın Kaplamayı Gösteriyor



iPhone XS, Daha Büyük Ekran ve Altın Kaplamalı Gelebilir. Bu arada bir sonraki Apple Watch'unda görüntüleri sızdırılmış durumda.

Apple bugün itibariyle 12 Eylül'de gerçekleşecek Etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Yeni OLED ekranlı iPhone modelinin iPhone XS olarak adlandırılacağı ve 5.8 inç ile 6.5 inçlik iki ekran boyutu ile sunulacağını söylüyor. Modellerin ayrıca altın kaplama içereceğinden de bahsediliyor.

9to5Mac ayrıca yeni Apple Watch Series 4 'ün görüntülerine de sahip. Mevcut modellerden farklı olarak uçtan uca ekran ve yeni bir saat arayüzü gösteriliyor. Analog saat yüzünün görüntülerinde, Seri 4'ün dört komplikasyonu var – dördü dışarıda dördü saatin içerisinde.

Ayrıca modifiye edilmiş yan düğme ve onun hemen altında bir delik var. Bunun ek bir mikrofon olma olasılığı yüksek.

Detayları 12 Eylül'deki etkinlikte göreceğiz.

https://www.teknotalk.com/iphone-xs-daha-buyuk-ekran-ve-altin-kaplamali-gelebilir-65166/