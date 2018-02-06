İphone Xı, Intel Modem Kullanabilir

Apple şu anda iPhone'larda Qualcomm ve Intel modemlerin bir karışımını kullanıyor ancak iPhone XI, iPhone 9 ve diğer 2018 modelleri için sadece Intel kullanılabilir. Bu da, farklı iPhone'ların kullanıcılarının aynı telefonun farklı sürümlerinde modem performansı farkı yaşamayacağı anlamına geliyor. Qualcomm ile bağlarını zaten koparmak isteyen Apple, Intel modemler sayesinde modeller arası tutarlılık ve daha ideal bir iş ortağı edinmek istiyor.

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Intel'in yeni XMM 7560 modeminin hem GSM hem de CDMA radyo sistemlerini destekliyor olması, bu çiplerin tüm bölgeler ve ağlar tarafından kullanılabileceği anlamına geliyor. Daha önce Intel'in modemleri CDMA desteğinden yoksundu, bu yüzden Apple bazı modemlerin en azından bir kısmında Qualcomm'u kullanmak zorunda kalmıştı.

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Özellikle Apple'ın Qualcomm ile yaşadığı gerginlikleri ve davaları düşünürsek, dev teknoloji markasının çip üretiminde bağımsız olma çabaları ve daha iyi ortaklar araması anlaşılabilir. Bir sonraki nesil iPhone'ların bağlantı hız kapasiteleri kesinlikle iPhone X ve iPhone 8'den daha iyi olacaktır.