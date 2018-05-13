İphone X Youtube Hdr Video Desteğine Kavuştu

iPhone X, YouTube'un Yüksek Kalite Video Akışına Kavuşan En Son Amiral Gemisi Oldu.



YouTube'un yüksek dinamik aralıklı (HDR) videosu artık bir süredir seçkin Android telefonlarda mevcut. Galaxy S8, Pixel, LG V30 ve Xperia XZ Premium da dahil.

Şimdi Apple Kullanıcıları da bu güzellikten faydalanabilir. iPhone X cihazlarında HDR video içerikleri kontrol edilebilir.

İlk olarak Macrumors tarafından tespit edilen ve CNET tarafından bildirilen bu özellik, en son Apple amiral gemisi el cihazında gelişmiş kontrast, renk ve parlaklığa sahip videolar görmenizi sağlıyor. Netflix HDR desteğini geçtiğimiz eylül ayında iPhone 8, iPhone X ve iPad Pro cihazlarına eklemişti.

iPhone X YouTube HDR Video Desteği Nasıl Kullanılır?



Yapmanız gereken sadece YouTube üzerinde HDR video içeriği bulup üzerine tıklamak. Videonun üzerindeki üç noktaya tıkladığınızda Kalite seçenekleri arasında 1080p60 HDR'yi artık seçebilirsiniz.

MacRumors ayrıca en yeni iPad Pro modellerinde HDR desteğinin henüz olmadığını da söylüyor.

CNET, Macrumors

https://www.teknotalk.com/iphone-x-youtube-hdr-video-destegine-kavustu-63711/