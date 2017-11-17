İphone X, Türk Telekom Mağazalarında

Türk Telekom iPhone X'i 24 Kasım tarihinden itibaren Türk Telekom mağazalarında satışa sunacak.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom yeni tasarımıyla iPhone X'i 24 Kasım tarihinden itibaren Türk Telekom mağazalarında satışa sunacak.



Kullanıcılar iPhone X için 17 Kasım gecesi itibarıyla "www.turktelekom.com.tr" adresinden ön kayıt bırakabilecek. Türk Telekom ayrıca, Apple'ın yeni nesil akıllı cihazları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini de satışa sunuyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Satış ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Türk Telekom olarak akıllı telefon kullanıcıları için en yeni cihazları en uygun koşullarla müşterilerine sunduklarının altını çizerek, "Türk Telekom olarak, Fırsat bu Fırsat mottosuyla, en yeni mobil teknolojilere sahip ürünleri, en kolay ve en uygun ödeme metotlarıyla müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.



Müşterilerin eski cihazlarını getirdiklerinde, 4000 TL'ye varan indirimle iPhone X'e sahip olabileceklerinin bilgisini veren Önal, Türk Telekom müşterilerinin mobil, ev telefonu veya evde internet faturalarına ek olarak bu tekliften faydalanabileceklerini söyledi.



iPhone X'de, göz alıcı 5.8 inç Super Retina ekrana sahip tamamen cam ve paslanmaz çelik muhteşem bir tasarım, güçlü yapay öğrenme, artırılmış gerçeklik ve büyüleyici 3D oyun deneyimleri sağlayan nöral sisteme sahip A11 Bionic çip bulunuyor. Ayrıca iPhone X, kablosuz şarj ve telefonunuzun kilidini açmanın, kimliğinizi doğrulamanın ve ödeme yapmanın yenilikçi ve güvenli bir yolunu sunan Face ID ile birlikte geliyor.



Face ID teknolojisine olanak veren TrueDepth kamera, alan derinliği efektli harika selfie'ler için ön kameraya Portre Işığı'na sahip Portre modunu getiriyor. Ayrıca 50'den fazla farklı yüz kası hareketini kaydedip analiz ederek emojilere yepyeni ve eğlenceli bir şekilde hayat veren Animoji özelliğini de sunuyor.



Çift optik görüntü stabilizasyonuna sahip yeniden tasarlanan arka kameranın getirdiği diğer özellikler, yeni bir renk filtresi, daha derin pikseller, Apple tasarımı gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi ve müşterilerin göz kamaştıran fotoğraf ve videolar çekmelerini sağlayan Portre Işığı özellikli Portre modu. iPhone X'in tamamen cam ön ve arka yüzeyi, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki muhteşem renk seçeneğiyle bugüne kadar bir akıllı telefonda bulunan en dayanıklı cama sahip.





Türk Telekom, 23 Kasım'da Bağdat Caddesi'nde yapacağı iPhone etkinliğinde sürpriz hediyeler sunacak ve 00: 00 itibarıyla da ilk iPhone X satışını gerçekleştirecek.