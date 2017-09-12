İphone X Tanıtıldı; İşte Tüm Yenilikleri

iPhone X sonunda tüm ön yüzünü kaplayan ince kenarlı ekranı ve yeni özellikleriyle ortaya çıktı.



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Sızıntılarda iPhone 8 olarak geçen yeni iPhone X (on diye okunuyor), Apple'ın Steve Jobs Theater'da yaptığı ilk tanıtıma ait olma özelliğini taşıyor. iPhone X'un iPhone'un uzun zamandır gördüğü en büyük güncellemelerden biri olduğu rahatça söylenebilir.



5,8 inç OLED ekranla gelen yeni telefon 2436x1125 çözünürlük ile inç başına 458 piksel sunuyor. Bu özelliğiyle iPhone X, Apple'ın şimdiye kadarki en yüksek piksel yoğunluğu sunan telefonu. TrueTone renklere, HDR Vision ve Dolby HDR işlevlerine sahip ekran, müthiş bir izleme deneyimi sunuyor.



Yeni iPhone'un ön yüzünde Home düğmesi olmadığı için Apple'ın yeni sunduğu hareketlerle giriş ekranına dönebiliyorsunuz. Ana ekrana dönmek için aşağıdan yukarıya doğru sürüklemeniz gerekiyor. Çoklu görev için yukarıya sürükleyip beklemeniz gerekiyor.







iPhone X'in bir başka büyük yeniliği, FaceID yüz tanıma sistemi. Touch ID'nin yerini alan yüz tanıma işlevi, Apple Pay ve bir dizi üçüncü parti uygulamayla çalışıyor. iPhone X'a bir TrueDepth kamera ekleyen Apple, kameranın isabet oranıyla övündü. Yüz tanıma teknolojisinin çalışabilmesi için kameraya bakmanız gerekiyor. Apple'a göre sistem, fotoğrafla veya maskeyle kandırılamıyor. Yüzlerin işlenmesi, güçlü A11 Bionic neural engine tarafından gerçekleştiriliyor. Veriler iPhone veya sunucularda depolanmıyor; gerçek zamanlı olarak işleniyor.



TrueDepth kamera, yeni animasyonlu emoji işlevi Animoji'ye de izin veriyor. Bu işlev sayesinde kendi yüz ifadelerinizi emoji'lere yansıtabiliyorsunuz.



iPhone X'un kameraları, yeni iPhone 8 Plus'takine benziyor ancak cihaz ek olarak çift OIS ve gelişmiş bir ön kamera sunuyor. iPhone X'da arka kameradakine benzer Portrait Lighting selfie'leri oluşturabiliyorsunuz.







iPhone 8 ikilisi gibi iPhone X da Qi kablosuz şarjı destekliyor. Buna özel bir AirPower şarj cihazı, önümüzdeki sene piyasaya sürülecek.







iPhone X'in başlangıç fiyatı 999 dolar olarak açıklandı. Cihazın depolama seçenekleri ise iPhone 8 ve 8 Plus'ta olduğu gibi 64GB ve 256GB. iPhone X ön siparişleri 27 Ekim'de alınmaya başlanacak ve telefonun dağıtımı, 3 Kasım'da başlayacak.





















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